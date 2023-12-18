【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據《金融時報》(Financial Times)報導，由於對網路安全的擔憂，英國的國家電網公司(National Grid)在輸電網絡中，已經開始移除一些由中國的國電南瑞( Nari Technology)所供應的零組件。

該報引述一名官員的話說，英國信號情報機構GCHQ旗下的國家網路安全公司在提出建議之後，國家電網已經在四月做出移除決定。國家電網為英國重要的電力及瓦斯供應公司。

國家電網拒絕對該新聞提出評論，但是指出，公司非常重視基礎設施的安全，並採取有效措施來保護關鍵資產，確保英國能繼續安全地輸送電力。

金融時報引述指出，國電南瑞在英國子公司的一名員工說，公司再也無法進入這些零組件的安裝地點。英國國家電網則沒有揭露終止合約的原因。

據一名拒絕透露姓名的消息人士說，此一決定的焦點在於國電南瑞英國分公司的零組件協助並平衡電網，並將停電的風險降到最低，居關鍵位置。

目前尚不清楚，這些中國的零組件是否仍安裝再電力傳輸網絡中。國電南瑞英國分公司、英國通訊當局、中國駐英大使館均未對新聞做出回應。

英國能源安全和淨零部說，對於私人機構所做出的個別商業決定，無法提出評論。作為政府機構，將緊密地與私人部門合作，共同維護國家安全。