【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周一(12月18日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋基價雙雙升轉平；型鋼產品基價也持續維持平盤，MQ附價則每公噸上漲500元。豐興經理莊文哲表示，年底營運趕工旺季效應下，台灣鋼筋出貨狀況仍強；而大陸減產不明顯，所幸本波鐵礦跟焦炭上漲幅度大墊高鋼廠成本，故助陣鋼價，然需求處於淡季，加上大陸2024年的刺激政策低於市場預期，因此大陸鋼價高點仍充滿變數。

回顧上周盤價，豐興國內廢鋼、鋼筋基價每公噸雙雙上漲300元，鋼筋盤價自今年4月底以來，睽違7個半月重返2萬元關卡；型鋼產品基價則持續維持平盤。

豐興本周盤價漲轉平，廢鋼收購價在每公噸1.15萬元，鋼筋價格每公噸為2.00萬元，再度重返整數關卡，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周轉持平至每公噸390美元，止步連四周走揚；美國貨櫃廢鋼本周報價則從每公噸382美元續漲為385美元，為連七周上揚。

澳洲鐵礦砂則從每公噸137.3美元轉跌至135美元，主要受到需求疲軟，以及大陸2024年的刺激政策低於市場預期。