美國去年對大陸實施全面晶片出口限制令，美國、日本或荷蘭公司無法再對陸企銷售先進的晶片製造工具，北京政府想方設法突破禁令，根據路透社報導，大陸IC設計廠紛紛將高階封測訂單轉給馬來西亞，這將讓旗下的產品更容易在大陸以外的市場銷售。
報導指出，三位知情人士透露，大陸有越來越多IC設計公司，將部分高階封測訂單轉向馬來西亞，在馬國生產大陸國產GPU。
知情人士表示，這些大陸公司的作法僅涉及最下游組裝，並不涉及晶片的製造，不違反美國的任何規定。
知情人士補充說明，雖然現階段的作法不受美國出口限制，但因為涉及先進晶片生產技術，業者擔憂可能成為下一個限制目標。
報導提到，隨著大陸晶片公司在海外實現組裝需求多元化，馬來西亞作為半導體供應鏈的主要樞紐進而受惠。馬國優勢在於與大陸關係良好，加上封測價格低廉、經驗豐富的人力充足，並持續發展先進封裝產能。
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