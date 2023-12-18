【時報-台北電】美股AI霸主輝達股價續漲逾1%。台股輝達供應鏈領袖台積電(2330)今股價跳空開低，但AI一軍的緯創(3231)盤中翻紅重登5日線，IP股強勢指標智原(3035)續強支撐多頭勢力。
千金股的緯穎(6669)今日仍穩揚守住5日均線支撐。譜瑞-KY(4966)盤中大漲逾4%。
股王世芯-KY(3661)股價續震盪，5日均線仍為反壓，顯示部分主力大戶逢高仍逢高獲利了結。千金股呈現個股表現。
處理器大廠英特爾推出代號為「Meteor Lake」的Core Ultra處理器，點燃AI PC產業火種，隨著AI對於高速傳輸要求提升，譜瑞-KY可望受惠。
目前AI人氣略為退潮，但AI一軍族群的技嘉(2376)、緯創(3231)、廣達(2382)今早開低後逢低買盤進場，盤中均翻紅上漲，三檔中以技嘉守穩季線較為強勢。
此外，先前爆量的兩檔強勢股英業達(2356)、矽統(2363)今早持續震盪下壓。英業達跌落5日均線，矽統回探月線關卡。
台積電在上周四除息3元開盤秒填息。上周五收高達585元。台積電ADR上周五跌0.88%，台積電今開盤跌6元，目前跌4元為581元。
緯創持續布局墨西哥，攜手夥伴共創產業生態系，股價目前漲1.3元至92.9元。
緯創墨西哥廠總經理賴育民上周五(15日)出席「2023電電公會國際鏈結論壇」時表示，緯創自25年前就已設立墨西哥設廠，現在已轉為聚焦伺服器、網通、車用等產品，目前有兩個廠區，為因應持續增加的訂單需求，第三期廠區已在擴建中，預計將在今年底至明年初陸續完工。（編輯：沈培華）
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