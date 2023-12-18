勞保局最新統計出爐，10月領取老年年金人數達171.9萬人，較9月增加11795人，領取總金額324.23億元，平均每人領到18860元，人數與平均金額雙創新高。若加上失能年金、遺屬年金，總計勞保3大年金領取人數177.1萬人，領取總金額330.8億元，平均每人領取18674元。
至於一次請領老年給付，10月共4855人，總金額63.5億元，平均每人領取130.8萬元。老年一次金2297人，總金額2.15億元，平均每人領取93449元。由於老年一次金請領資格為勞保年資未滿15年者，因此金額明顯偏低。
此外，明年元旦開始，勞保老年年金法定請領年齡調高為64歲，115年以後再挑高為65歲，之後即不再調高。
由於國人平均年齡提高，一次請領老年給付平均130.8萬元，保障明顯不足，勞保局向民眾宣導，按月領取老年年金有5大好處：
1.按月領取，可避免一次拿到一大筆錢，提早花光或理財不當造成虧損的風險。
2.給付無年資上限，保愈久領愈多，活到老領到老。
3.可依照勞工個人的退休規劃，選擇延後領或提早領。
4.若消費者物價指數累計成長率達5%時，年金給付金額也會隨之調高。
5.如果在領取老年年金期間死亡，遺屬還可請領「遺屬年金」。
曾有不少網友分享長輩一次領勞保給付後悔的案例，有人說「我爸就是一次領，結果沒幾年就花光了」、「一次領錢被騙光，之後拖累家人」、「長輩一次領敗光的多，反而月領的平平順順過」。多數民眾也會精打細算，勞保選擇按月領年金比例，超過9成以上。
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