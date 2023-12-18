【時報-台北電】美股上周五漲多跌少，道指更連3日刷新歷史紀錄，但今日亞股卻由空頭掌局，台股也在台積電(2330)一開盤即丟失5日線下，一度退出17600關、探至17586.88點，盤面類股表現呈現傳產強於電金局勢。其中，鋼鐵類指在市場紛紛喊出春燕到來的激勵下，繼上周五強漲近4%後，今日續由中鴻(2014)集結多頭大軍喊衝，除海光(2038)、燁興(2007)接力快攻山頂插旗，並激勵新鋼(2032)頻頻觸及漲停外，聚亨(2022)、威致(2028)也攜手漲逾6%，而老大哥中鋼(2002)則續穩高檔坐鎮，再將鋼鐵類指拱上類股漲幅王寶座。
隨中鋼(2002)日前宣布2024年1月調漲內銷盤價，每公噸全面上調500～700元，漲幅符合預期，外界紛紛預期明年首季鋼市價升量穩的態勢確立。受產業景氣復甦春燕報喜激勵，鋼鐵大軍近日漲勢剽悍。中鋼表示，全球鋼鐵業歷經1年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年首季鋼市價升量穩，此外，美國汽車工會罷工落幕、日本推出總額17兆日圓法案以降低通膨的衝擊、大陸持續擴大穩定房市力道等政策消息，都可望支撐用鋼需求。 中鴻(2014)15日挾6.7萬餘張大量、股價衝破前高以26元漲停板作收，今日盤初追價買盤續湧，股價目前最高衝上27.85元、改寫近9個月波段新高，成交量近10:30已放大至近9萬大張，坐穩鋼鐵人氣王並奪下台股人氣亞軍。中鴻前11月營收346.4億元，年減17.64％，前三季EPS 0.05元，在鋼鐵景氣好轉下，中鴻預估出貨量將增加，第四季營運可望好轉。
另，上月底鍍面廠燁輝(2023)、鋼筋廠海光(2038)即已雙雙釋出鋼鐵業已築底完成，在原物料價格上漲、全球需求將增加的狀況下，明年的鋼鐵市況不看淡，價格也將逐漸回溫，鋼鐵業春燕將現。海光今日開盤不到15分鐘即噴量再拉一根漲停、登21.65元，改寫4月底來波段新高，且漲停仍高掛逾1.1萬張買單排隊；而燁輝也旋即跟上強攻漲停12.9元，追平2月24日來波段高位，漲停買單亦高掛近萬張。(編輯：李慧蘭)
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