【時報記者林資傑台北報導】DIGITIMES研究中心指出，台灣面板廠的車用顯示模組系統整合能力雖位居全球領先地位，但中國大陸面板廠近期積極投資此類技術及產能，勢必造成一定程度訂單排擠。由於中國大陸為不可或缺市場，面板業者須建立雙軌供應鏈，以滿足陸系及非陸系客戶需求。

DIGITIMES研究中心分析師楊仁杰指出，台灣兩大面板廠友達及群創近期積極進行業務轉型，從純粹生產面板的廠商轉變為具備車用顯示模組系統整合能力的公司，並直接與車廠合作設計製造整合式智慧座艙，此營運模式將成為車用顯示器主流趨勢。

對此，京東方、天馬等中國大陸面板廠也正視此趨勢，跟進台廠腳步投資系統設計製造業務。雖然技術要追趕上台廠仍需一段時間，但因中美貿易戰持續惡化，中國大陸國有車企傾向使用更多中國大陸面板，勢必對台灣面板廠造成一定程度的訂單排擠。

另外，面對地緣政治衝突，台灣面板廠最近展開戰略布局，其中印度產能建構成為重要布局點。楊仁杰表示，群創(3481)在印度的投資首次採取與當地業者簽署技術轉移合約方式，以協助當地業者建構前段產能，而不像過去直接以外資身分投資設廠。

值得注意的是，中國大陸面板廠早在2019年就已在印度投資後段模組廠，目前主要雖然仍為生產手機、IT和電視用面板，但已逐漸擴展到車用面板業務。

楊仁杰表示，由於面板不涉及敏感技術，歐美車企不見得會因地緣政治而減少採購陸系面板。相反的，目前中國大陸車企仍是台灣面板廠重要客戶，而中國大陸民營車企受地緣政治衝突的影響相對較小，因此台廠仍有必要繼續維持對陸系客戶的關係。

由於中國大陸市場不僅龐大，且政府積極支持電動車研發生產，是台灣面板廠不可或缺的市場，台灣面板廠相對於陸系面板廠，不僅需在技術水平和整合能力方面維持競爭力，還需要適度擴增或調整產能來建立雙軌供應鏈，以滿足陸系客戶和非陸系客戶需求。