錫製品廠昇貿（3305）三年期無擔保轉換公司債已在上月29日申報生效，該筆CB轉換價訂78.3元，比較昇貿上周五收盤價，溢價幅度約12％，激勵今日股價大漲逾5％，隨著錫價可望趨穩、NB有機會於明年湧現換機潮，昇貿2024年營運可望重返成長。

昇貿墨西哥廠設備建置遞延一個月，估12月建置完成，明年首季可望正式量產交貨，首個出貨客戶為緯創（3231）。

昇貿年出貨量約600～650噸，為全球第三大錫製品廠商，僅次於日商千住、美商阿爾法。

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