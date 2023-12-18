台股18日拉回整理，指數一度跌破17,600點整數大關，盤中低點來到17,586點，目前指數暫報17,624點，下跌49點，權王台積電（2330）股價下跌7元，來到578元，強勢個股包括恆大（1325）、海光（2038）等雙雙攻上漲停，躍居盤面焦點。

關注美股表現，上周五四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲56.81點，或0.15％，收在37,305點；標普500指數下跌0.36點，或0.01％，收在4,719.19點；Nasdaq指數上漲52.36點，或0.35％，收在14,813.9點；費半指數上漲19.53點，或0.47％，收在4,117.0點。

有別於投資人在12月FOMC會議接收到的鴿派訊號，紐約分行主席Williams表示，現在並不是「真正」討論降息，目前考慮降息還為時過早，且亞特蘭大分行主席Bostic也強調，不認為降息是「迫在眉睫」的事情，相關談話抑制道瓊與標普500指數早盤雙雙開低。

不過，芝加哥分行主席Goolsbee傳達對就業市場的關注，認為失業率有快速上升的風險；加上美國國會預算辦公室（CBO）樂觀預測，2024年PCE年增率將大幅下滑至2.1％，提振美股四大指數尾盤回穩，道瓊指數收盤連三日創歷史新高。

統一投顧表示，美國聯準會（Fed）公布12月最新利率決策會議，一如預期再度維持利率區間不變，雖然通膨仍居高不下，但已有所緩和，未來決定任何額外緊縮政策前，會考慮政策之滯後性，因此，由利率點陣圖來看，2024年將降息三次，較前一次降息二次更為鴿派。美國十年期公債殖利率下跌至4％之下，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續。

近期台股類股輪動快速，但年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪盤堅持續創高，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。