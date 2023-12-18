費城半導體指數上周創歷史新高，半導體分析師陸行之今(18)日表示，他為明年半導體產業下的代表字是「飆」，現在半導體股強勁正是對明年基本面即將復甦的反應；他也針對費半中的半導體公司進行點評；其中，包括AI龍頭輝達在內，有8家是破10年新高的領頭羊；但也有14家公司管理層要面壁檢討，得確認是否有機會補漲，其中驚見代工龍頭台積電。

陸行之於他的粉專「Andrew Lu on global semis and techs」發文指出，在接受媒體專訪時，他就給2024年下一個「飆」字，有很多人問他，基本面這麼差，怎麼半導體股還這麼強？他說，基本面差在1年前股價頻頻破底時就反應了；陸行之指出，現在在反應明年基本面復甦，各種題材都有，是真是假就看未來半年各方產業研究的功力了。

至於費城半導體中，值得注意的公司除了輝達以外，還有哪些？陸行之點名，破10年新高的領頭羊有AI龍頭輝達（Nvidia）、美國半導體產品封裝和測試服務提供商艾克爾（Amkor）, 檢測設備大廠科磊（KLA）、無廠半導體大廠博通（Broadcom）、無晶圓IC設計公司芯源（Monolithic Power）、IC設計公司藍博士（Rambus）、IC設暨技製造商科林研發（Lam research）、類比IC供應商亞德諾半導體（ADI）。

跟費半表現沒差太多，即將要創高的公司包括德州儀器（TI）、超微（AMD）、半導體設備設計、製造與維護商亞舍立（Axcelis technologies）, 應用材料（Applied Materials）、微控制器、記憶體及類比晶片製造商微晶片（Microchip）、恩智浦半導體（NXP semi）。

最後，管理層要面壁檢討，必須確認是否有可能補漲追上來的公司則包括IC設計公司科沃（Qorvo）、射頻大廠思佳訊半導體（Skyworks）、英特爾（Intel）、半導體化學品供應商英特格（Entegris）、IC設計公司邁威爾（Marvell）、碳化矽龍頭Wolfspeed、半導體晶圓代工廠格羅方德（Globalfoundries）、半導體供應商安美森（On semi）、高通（Qualcomm）、 Teradyne, 半導體製造商Coherent, 半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）、美光（Micron）、 低功耗FPGA晶片商萊迪思半導體（Lattice）、台積電（TSM）。

※免責聲明：本文獲得「Andrew Lu on global semis and techs」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。