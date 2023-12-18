【時報-台北電】聯準會上周送耶誕大禮鴿聲嘹亮，道指連3天創新高，標普500指數連漲七周，締造六年來最長周線漲勢。上周驚驚漲的台股今日在權值大咖台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、大立光(3008)同步熄火休兵下陷入高檔震盪，力守5日線。電子股以NB廠仁寶(2324)、華碩(2357)、宏碁(2353)漲勢最為凌厲，資金多往傳產股點火，鋼鐵、航運、生技等活蹦亂跳，生技股受到股王保瑞(6472)明日轉上市點火，醫藥族群掀起慶祝行情，德英(4911)強攻漲停，台耀(4746)、松瑞藥(4167)大漲逾4%，旭富(4119)、國光生(4142)、美時(1795)、南光(1752)、國光生(4142)等跟進走揚。
複製台積電模式打造「生技業」版護國神山，國發基金點火挑戰全球千億美元CDMO（委託開發暨製造服務）商機。今年5月成立的國家級台灣生物醫藥製造公司（TBMC）將進行A輪募資，目標45億元起跳，以爭取國際生技公司委託代工製造，並鎖定核酸、基因治療、細胞治療等三類藥物優先製造，股票公開發行最快後年啟動，點火生技股今日買盤增溫。
創下十年七個併購案奇蹟的生技股王保瑞(6472)將於明日轉上市，挾著今年拚賺逾三股本實力，法人看好將掀起高獲利股上市風潮。董事長盛保熙表示，受惠擴產和進軍美國市場銷售效益，2024年營運很樂觀！保瑞股價於今年7月25日創下天價1030元後，一路向下修正至10月19日低點548元後往上爬，今日受惠轉上市利多力返700關，點火醫藥族群整體攻勢。
台耀日前獲法人看好第四季毛利率有機會恢復高水準，明年抗癌針劑及委託開發暨製造服務（CDMO）業務成長動能明確，營收成長率有望達雙位數，今日價量俱揚彈升近4%，重返月線及百元俱樂部。
德英(4911)前三季獲利5398萬元，每股賺0.97元，11月營收1567萬元、年增41.45%，受惠基本面轉佳鼓舞，盤初放量觸頂，攻克半年線。
分析師表示，隨著總統大選進入倒數計時，政策牛肉紛紛端上桌，候選人多關注AI發展、半導體、健康照護/生技等主題，受惠年底至農曆年節前的製藥、愛美產業的傳統旺季，加上年度交接業績總結的公布潮，生技類股有機會扮演多頭總司令，助攻台股亮麗封關可期。(編輯：龍彩霖)
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