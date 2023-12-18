【時報-台北電】因投資人正等待即將公布的美國通膨數據，以進一步確認美國聯準會(Fed)在上周做出鴿派轉變後的利率走勢，盤中金價走勢呈微幅反彈；截至台北時間12月18日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲0.3美元，報每盎司2036.0美元。

3月白銀上漲0.026美元，報每盎司24.180美元。

1月白金下跌6.5美元，報每盎司946.1美元。

3月鈀金下跌37.90美元，報每盎司 1164.50美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)

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