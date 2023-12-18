【時報記者郭鴻慧台北報導】訂單有回溫跡象，志強-KY(6768)今年第4季營運有動能，可望繳出季增的好成績，全年度因受到客戶調整庫存，法人預期，全年度出貨量年減2成以上，營收及獲利將會雙雙衰退，不過，明年度庫存調整結束，加上又剛好是奧運年，營運將重返成長腳步。
展望明年度，志強在兩大客戶庫存調整結束、又剛好是奧運年度，品牌廠加強下單力道，加上BROOKS開始放量貢獻，法人預期，明年全年出貨量年增率可望在1成以上，營收可望成長逾1成，獲利有機會大幅成長。
若由股利政策面來觀察，志強-KY主要配發現金股利為主。志強2022年配發現金股利5元，股利發放率達54%。雖然今年營運無法繳出成長的成績單，但法人預期，今年仍將會持續發放現金股利。
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