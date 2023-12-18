【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為規避美國祭出的半導體禁令，路透社指出，中國大陸正利用馬來西亞來組裝高階晶片。根據了解，這種高端晶片指的就是GPU（圖形處理器）。

也稱為繪圖處理器的GPU，最初的設計是可控制影像顯示，因為有高速執行運算的特殊功能，故大型金融以及國防軍事等研發活動都少不了GPU。至於電玩遊戲機當中，也需要GPU來處理複雜的圖形運算。

有知情人士爆料，因為馬來西亞這些廠只有組裝作業，跟美國禁止的晶圓代工項目並不相互違背，故有些已開始接單生產了。為了抑制解放軍研發高端軍武，美國以國安理由阻擋中國大陸取得高端晶片，GPU就是其中之一。

藉由先進的封裝技術，可以提升晶片性能，已成為半導體產業的一項關鍵技術。國際大廠也開始使用小晶片（Chiplet）設計，並結合3D封裝模式來整合晶片，部分陸企才會對高端晶片封測服務感到有興趣。

馬來西亞扮演著中國大陸半導體供應鏈很重要的樞紐角色，像是總部在大馬的半導體組裝廠Unisem，背後的大股東就是中國大陸的封測廠華天科技（Huatian Technology）。

不願就客戶來單獨評論的Unisem只說，因貿易制裁與礙於供應鏈，不少中國大陸晶片設計公司已轉戰馬來西亞，建立中國大陸境外的另條供應鏈，以支援這些大陸企業在全球各地的業務。

消息人士指出，中國大陸晶片設計商會選擇馬來西亞，是因為大馬政府跟中國大陸關係不錯，且投資成本不高，勞工經驗不只豐富，生產設備也很精良。大部分客戶來自美國的Unisem表示，自己業務完全符合法規，沒時間去想擔憂太多可能會發生的事情，包括接大陸的GPU封測訂單可能會惹怒美國等。

分析師指出，其實中國大陸廠商也希望在大陸以外的地方設廠，因為在境外組裝晶片產品，對海外銷售算是比較有利。馬來西亞目前占全球半導體封裝、組裝和測試比重約13%，最晚在2030年之前，比重應可增至15%。

已宣布將在馬來西亞設廠的中國大陸晶片業者，像是以前是華為旗下一個部門的Xfusion在9月曾表示，將與大馬電子製造服務（EMS）提供商NationGate合作生產GPU伺服器，一種專為數據中心設計，且用於人工智慧AI的高效能運算伺服器。

總部位於上海的陸企StarFive在檳城就有個設計中心，另外，晶片封測業者通富微電子（TongFu Microelectronics）去年曾表示，將擴大與美國晶片製造商AMD在馬來西亞的合資公司規模。

馬來西亞政府積極招商並提供一系列激勵政策，吸引外資幾10億美元的晶片投資。例如，德國Infineon（英飛凌）8月時說過，要投資50億歐元，約54億美元擴建在大馬的高功率晶片廠。美國晶片製造大廠英特爾在2021年曾宣布，要在馬來西亞建造一座高達70億美元的先進晶片封測廠。

除了馬來西亞外，也在亞洲其它國家積極投資半導體。2021年，全球第3大晶片封測業者長電科技（JCET Group）為了增加全球競爭力，就收購了ADI新加坡測試公司。至於越南以及印度等國家，也希望能爭取到晶片業者到當地設廠，希望能把中美科技大戰的地緣政治風險分散到最低。