【時報-台北電】根據中國汽車工業協會統計分析，2023年11月汽車產銷環比同比均實現增長，乘用車延續良好態勢，商用車保持較快增長，新能源汽車和汽車出口引領產業成長。
11月汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，環比分別增長7%和4.1%，年比分別增長29.4%和27.4%。
2023年前11月汽車產銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，年比分別增長10%和10.8%，增速較1-10月分別提升2和1.7個百分點。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】根據中國汽車工業協會統計分析，2023年11月汽車產銷環比同比均實現增長，乘用車延續良好態勢，商用車保持較快增長，新能源汽車和汽車出口引領產業成長。
11月汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，環比分別增長7%和4.1%，年比分別增長29.4%和27.4%。
2023年前11月汽車產銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，年比分別增長10%和10.8%，增速較1-10月分別提升2和1.7個百分點。（編輯：張嘉倚）
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