【時報-台北電】葉門「青年運動」組織管控紅海航道，目前全球前五大航運巨擘已有四家暫停此區營運，全球海運供應鏈拉緊報，傳明年起運價將大幅上漲。消息一出，今日航運走強稱王，台驊投控(2636)一度亮燈漲停，站上90元，後市可望取得百元俱樂部資格；長榮(2603)、陽明(2609)大漲4%，萬海(2615)漲幅略為落後，努力趕路。貨櫃航運成為領頭羊。資金也進入散裝航運股，新興(2605)、裕民(2606)、台航(2617)、四維航(5608)一同走高。航海王團隊普漲，惟長榮航(2618)機師釀罷工將於12月22日投票，逆風吹低股價重跌3%，華航(2610)受到外資偏空操作，早盤探底創低，航運股「海」、「空」自成一局。

紅海自以巴開戰以來不斷有船隻受到無人機與飛彈攻擊。全球規模最大航運公司MSC旗下貨櫃船15日行經紅海時遭遇襲擊，該船後來改為繞道非洲好望角。市場擔心加劇國際貿易鏈中斷風險，目前現貨市場運價也跟著蠢動，上海航交所運價指數(SCFI)12月連三周上漲，首當其衝的上海至歐洲線、地中海線運價上漲逾32%，美東線上漲21%、美西線上漲逾11%。連鎖反應下，貨櫃航運股今日抬頭，台驊一度啟動紅燈開關突破90元，長榮、陽明獲資金拱高漲逾4%，類股一片紅咚咚。

不過長榮航遇難關，機師工會指出，長榮航近兩年獲利大增、盈餘屢創紀錄，卻苛扣成本，導致空地勤等部門人力嚴重流失，人力嚴重短缺，進而造成安全事故頻傳現象，機師工會預告，18日將動員工會幹部、會員並聯合機場各工會，前往交通部召開記者會，並宣布長榮航空機師會員自22日起舉行罷工投票。在出國旺季發生罷工事件，長榮航笑不出來，盤中大跌3%。（編輯：張嘉倚）