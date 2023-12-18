【時報-台北電】美國記憶體大廠美光（Micron）本周將公布上季財報，雖預料仍虧損但展望可望更加明朗，台記憶體廠同步看好明年第一季報價續彈，今早上游製造廠華邦電(2344)領先翻紅續強，模組廠模組廠威剛(3260)股價穩在百元之上，IC設計股晶豪科(3006)也再攻百元大關。

美光預定20日美股盤後（台灣時間21日清晨4時左右）公布止於11月底的年度第一季財報，預估上季每股虧損將擴大至1美元，營收將比去年同期成長；隨著供應情勢改善與價格回升，分析師看好有助提振美光的全年展望。

本季產業景氣觸底反彈。第四季的動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND快閃記憶體合約價格，預料將比上季調漲逾15%，跡象也顯示明年第一季的價格將再比本季上漲至少10%。

美國記憶體大廠美光上周五股價漲多拉回小跌，但隨著產業景氣在第四季回溫，台記憶體族群買盤湧進，模組廠威剛(3260)股價穩在百元之上，上游製造廠南亞科(2408)、華邦電盤中聯袂翻紅。

華邦電獲外資連三日買超，尤其上周五單日買超達49441張，盤中增量上攻；公司看好AI將驅動動態隨機存取記憶體（DRAM）市場快速成長。目前股價漲0.7元至29.25元續創本波反彈以來新高。

記憶體製造廠南亞科隨著DDR5價格回升，DDR4和DDR3價格也有機會稍微調漲，本季虧損可望較第三季縮小。

受惠低庫存及客戶需求回升，威剛自結11月稅前盈餘3.36億元，單月每股稅前盈餘1.15元，前11月每股稅前賺6.41元。

威剛董事長陳立白日前表示，目前上游的減產計畫不變，漲價態度強勢，不僅第四季的NAND Flash調漲幅度與頻率超乎預期，預計2024年第一季也可望有相當幅度的漲價空間。看好2024年DRAM與NAND Flash兩大記憶體的位元成長率將明顯恢復成長動能。（編輯：沈培華）