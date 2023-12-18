【時報編譯張朝欽綜合外電報導】港股在上周五大幅反彈457點。美股則表現不一，反應中概股的金龍中國指數則下跌0.34%。朝鮮半島緊張升級，繼周日晚間之後，北韓周一清晨對外海再度發射飛彈，疑似洲際彈道飛彈，影響市場情緒。港股低開122點。
周一香港恆生綜合指數早盤跌132點或0.8%，為16659點。國企股(H股)跌0.8%。科技指數跌0.9%。
騰訊、美團、網易皆下跌近1%，百度跌逾1%。
據美證交會文件顯示，小鵬汽車在遭阿里巴巴減持價值3.9億美元ADR之後，股價急跌5.1%，報56港元。阿里巴巴逆勢上漲0.4%。
汽車股也普遍下跌，比亞迪跌2.8%，雅迪集團跌1.8%，理想汽車跌1.1%。
商湯跌9.5%；該公司創辦人和控股股東湯曉鷗離世，商湯說，不影響公司營運。
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