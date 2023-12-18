台股ETF上周「3王」出爐！成長王群益台灣精選高息(00919)：規模週增146.21億元最多；人氣王群益台灣精選高息(00919)：受益人數週增45431人位居第一；報酬王台新永續高息中小(00936)：股價週漲5.38%拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、凱基優選高股息30(00915)。而國泰永續高股息(00878)則被外資買超最兇，週買超金額105萬7819元，總計買超5萬0659張。

以下為上週10大ETF人氣王一次看：

1、群益台灣精選高息(00919)：規模週增146.21億元，受益人週增45431人，股價週漲3.44%。

2、大華優利高填息30(00918)：規模週增33.50億元，受益人週增12277人，股價週漲4.06%。

3、復華台灣科技優息(00929)：規模週增57.95億元，受益人週增5149人，股價週漲4.50%。

4、中信成長高股息(00934)：規模週增6.75億元，受益人週增4547人，股價週漲3.56%。

5、凱基優選高股息30(00915)：規模週增6.98億元，受益人週增2399人，股價週漲3.72%。

6、台新永續高息中小(00936)：規模週增1.60億元，受益人週增2383人，股價週漲5.38%。

7、野村臺灣新科技50(00935)：規模週增1.49億元，受益人週增1913人，股價週漲3.59%。

8、兆豐龍頭等權重(00921)：規模週增0.26億元，受益人週增1883人，股價週漲1.34%。

9、元大台灣高息低波(00713)：規模週增12.15億元，受益人週增938人，股價週漲2.20%。

10、永豐ESG低碳高息(00930)：規模週增0.69億元，受益人週增73人，股價週漲3.77%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

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