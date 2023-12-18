【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數234.97點，漲0.16點；總計382家漲、275家跌、109家持平；委買10487820張、委賣5775517張；總成交值287.04億元。

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