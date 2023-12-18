【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17642.74點，跌31.13點；總計459家漲、425家跌、140家持平；委買34848143張、委賣20525956張；總成交值1178.73億元。

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