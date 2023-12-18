美國總統拜登的車隊昨（17）日晚間在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）遭一輛汽車撞上，所幸拜登與夫人吉兒（Jill Biden）均安，撞上車隊休旅車的轎車保險桿受損，車禍後，拜登與吉兒已安全返回威明頓市的住家。

路透社引述目擊者指出，車禍後，維安人員護送拜登與吉兒上車。兩人在威明頓市競選總部用過晚餐後離開。

現場畫面顯示，一輛銀白色轎車停在馬路中央，車頭明顯受損。

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