安國（8054）日前公告，該公司因考量集團組織運作，總經理一職由原任蔡玲君，改為陳建盛擔任。

陳建盛是星河半導體公司CEO及創辦人，曾在MStar Semi、智原及晨星半導體等公司就職，半導體產業經歷豐富。

由於安國已取得星河半導體55％股權，陳建盛未來將負責帶領公司轉型為ASIC及IP授權公司。