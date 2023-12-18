今年高股息ETF獨領風騷，不僅打敗市值型ETF，也推升台股衝萬七而高檔不墜，更是存股族的最愛，目前共有8檔輾壓大盤，分別是00915、00918、0056、00713、00919、00900、00878、00731等。超低調的00915今年含息報酬噴逾6成、00918飆逾5成，比0056還強，而令人意外的，00900因基期低，暴漲逾4成，比00878漲37%還好，分析師股添樂最看好00918，空頭年指數配息率仍達7.5%，非常驚人！

股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，2023就剩10個交易日要結束了，整理了11檔掛牌一年以上的高股息ETF含息漲幅表，來欣賞一下這精美的報酬數字。

今年為止大盤漲了28%，11檔高息ETF有8檔超過大盤表現，甚至可用「輾壓」來形容。特別是前3名，單一年度報酬突破5成，很難想像這是由高股息ETF跑出來的數字。

大部分存股族的選擇0056、00878今年表現其實已經很不錯，都有明顯超過大盤表現，不過幾檔新面孔的表現更是令人印象深刻。

例如前5名的00915、00918、00919才剛成立滿1年，除了00919目前已有32萬股民，知名度已迅速打開外，另外2檔其實非常低調，搞不好還有人誤以為是科技類ETF，畢竟它們今年的表現，真的不太像高股息ETF，反而比較像科技型。

00918在2021、2022這2年，指數股利率也落在7.5%，這是非常驚人的

當中我覺得最低調且值得追蹤的，是00918，目前僅僅2.6萬股民。坦白說，這檔ETF剛掛牌是被我忽略的，畢竟大部分股民跟我一樣，在意的是「高股息」，而不是「填息」，這可能也是它目前依然低調的原因。直到它掛牌後頻頻創新高，我才回頭去看了它的編製規則。

其實「高填息」，說穿了就是圍繞在「穩定配息」的基礎上，而且通常是「低基期」的股票。今年不少崛起的AI概念股，在起漲前就剛剛好符合這些條件，所以00918能交出這種漲幅，也就不意外。

當然我認為它值得追蹤的理由，並不是明年還能再漲50%，畢竟期待一檔高股息ETF年年漲50%是不切實際的。

主要是這項編製規則過濾出來的股票，就算不漲，配息數字應該也是高股息ETF裡面的「高標」。例如今年00918三次配息合計就配了1.62元，換算下來殖利率是7.26%。2021、2022這2年，指數股利率也都落在7.5%左右，這是非常驚人的水平。

是金子終究還是會發光的，明年我認為表上這些高息ETF大概率不會有今年的激情表現，接下來該關注的，是拉長時間能不能維持競爭力，才是投資人應該關注的重點。

2023高股息ETF全年含息報酬排名（股添樂提供）

股添樂補充，00929算科技型ETF，加上成立未滿1年，所以就沒放進表格比較，另00934、00935、00936一樣未滿1年，故未入榜，他覺得00934的機制很有趣，這段期間本來就是它一年當中最強的時候。

※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。