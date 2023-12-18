桃園市機師工會無視長榮航空為落實永續經營及照顧全體員工之理念，在員工薪資福利調整提升尚在進行之際，執意以調漲薪資20％及外站津貼調至每小時6美元為訴求，發起罷工投票，長榮航空今日發出聲明，對此深感遺憾，也指出機長近8年月薪調整近10萬元，機師工會卻説成薪資凍漲，顯為不符事實之指控。

長榮航空聲明如下：

長榮航空飛行員一向以職級增加之方式調整每年薪資，以機長為例，每年調幅為5000元，近年來除了2021年因全球疫情致公司虧損未調整外，每年均依此方式進行；此外分別於2016年及2023年亦進行結構調薪，且2018年與機師工會針對多項薪資福利達成協議(如：增設起落飛安獎金)，經過這些年的薪資調整，如為2015年晉升機長之飛行員至2023年月薪增幅已將近10萬元。機師工會無視前述增加之薪資，卻對外宣稱公司10年未調薪甚至實質減薪，顯為不符事實之指控。

因公司虧損未調薪卻被說成永久扣薪實屬荒謬 試問那個產業不論公司虧損與否皆調薪

2021年長榮航空因疫情造成公司虧損，故該年度未進行飛行員職級增加之調薪，此項作業原則在飛航員管理手冊裡有明文規範。2022年5月底本公司與機師工會代表針對2021年未調薪之議題，在勞動主管機關見證下已充分說明，當時勞動主管機關亦認為公司作法並無違誤及不妥。

未料機師工會卻多次將2021年公司因虧損未調薪，說成是永久扣薪，並認為是公司欠員工錢之言論，以斷章取義手法，嚴重誤解長榮集團張榮發總裁2001年將減薪之金額發還員工之善意，此種混淆視聽之行為，實屬荒謬。

事實上，2001年因911事件造成全球航空市場重挫，長榮航空不得不以減薪之方式度過難關，當市場好轉後公司除了恢復原薪，並發還員工減損之薪資，此為張總裁體恤員工之作法。然今日卻被機師工會扭曲為未加薪即是扣薪，狀況完全不同的兩件事，卻被放在同一平台要求比照辦理，實無道理。相信每個企業的財務狀況都有無法替員工加薪的艱難時刻，難道都要被視為永久扣薪，欠員工薪水嗎？

積極培訓本國籍儲備機師 本、外籍機師考核、升訓標準無差異

長榮航空基於永續經營，儲備機師人力招募作業未曾間斷，今年已引近120名機師，並以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。長榮航空對於本、外籍機師均依政府規範之合法程序僱用，訓練、晉升標準無差異，均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。

積極面對、檢討地安、工安事件 不容鬆懈

長榮航空在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場發生三起地安事件，皆因外籍航空或當地地勤公司作業人員疏失所造成，長榮航空是受害者，已向肇事之航空公司與地勤公司究責與求償，亦要求地勤公司採取積極改善措施；機師工會不明事件始末，即以「苛扣福利並壓低工資，不顧及教育訓練…」等言論誤導社會大眾，其心可議。

長榮一向重視員工安全，並設置合規之機具設備及設施，各項作業均訂定嚴謹之安全規範，並一再向員工宣導、要求遵守；針對另三起地安事件的當事公司，均於第一時間進行檢討，並採取必要的加強措施，以避免事件再次發生。

任何意外事件，都是大家所不樂見，而安全的維護更需要大家一起努力，機師工會不明事件始末，刻意藉此製造議題，消費當事者，此種作法實非厚道！

機師工會為罷工扭曲事實的做法，長榮航空無法認同

機師工會一再以誤導社會大眾的言論、用扭曲事實的方式，持續製造勞資對立，並藉此發起罷工投票，挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利，長榮航空對此作法無法認同。

長榮航空受惠疫情後航空產業復甦，公司秉持一貫照顧員工及與同仁分享努力經營理念，也聽到員工對於年終獎金以及薪資福利調整的期待，公司營運及管理需考量內外環境及主客觀因素，相關作業現階段正審慎進行中。