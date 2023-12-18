【時報記者王逸芯台北報導】處理器大廠英特爾推出代號為「Meteor Lake」的Core Ultra處理器，點燃AI PC產業火種，全球市場對AI PC對產業的提振抱以期盼，有鑑於AI都需要更高階的傳輸速度、記憶體等支援，對於高速傳輸要求提升，加上每台NB/PC的晶片價值持續增加，譜瑞-KY(4966)理當受惠，在AI PC題材加溫下，譜瑞-KY今(18)日早盤後帶量急拉，股價大漲6.5%，股價最高達1250元，跳回5日線。
第三季NB需求表現相當強勁，一般NB/PC客戶需求恢復，至少持續了兩個季度，預計譜瑞-KY將第四季會維持成長。至於譜瑞-KY美系大客戶方面，現階段需求有稍微延遲，不過此客戶才發表新產品，現有的NB降價，預期2024年將有新訂單釋出，譜瑞-KY對此持樂觀的態度。
以往為了年底節慶備貨，NB/PC在第三季出貨是個較強的季度，第四季大都是比較平穩，季變動幅度不大。目前來看，時序接近年底，客戶對庫存會更加謹慎，並等待新NB平台推出，因此大都是短單或急單。譜瑞-KY預估第四季毛利率將介於43.0~47.0%，毛利率受產品組合影響較大，預估單季稅後每股盈餘落在7.51元。
展望2024年，譜瑞-KY(4966)將受惠消費性、商用PC市場都可望有新一波換機需求，也有機會看到一些AI NB/PC，而AI都需要更高階的傳輸速度、記憶體等支援，雖然AI PC/NB初期出貨量少，但每台搭載NB/PC的晶片價值卻持續增加。譜瑞-KY很多高速解決方案都將受惠。2024年譜瑞-KY預期仍將受惠客戶應用擴大與升級，隨USB 4.0/PCIe 5.0/AMOLED T-con產品陸續放量，營運有望逐步轉佳。
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