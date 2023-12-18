【時報-台北電】時序越接近年末，中國人民銀行18日決定執行兩期逆回購操作，合計2440億元(人民幣，下同)，轉向為淨回籠。
人行公告，今以利率招標方式，同步展開7天期1840億元、14天期600億元之逆回購操作，中標利率分別為1.8%、1.95%。
今有2850億元逆回購到期，公開市場將實現淨回籠410億元，上周五(15日)則是淨投放6530億元。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】時序越接近年末，中國人民銀行18日決定執行兩期逆回購操作，合計2440億元(人民幣，下同)，轉向為淨回籠。
人行公告，今以利率招標方式，同步展開7天期1840億元、14天期600億元之逆回購操作，中標利率分別為1.8%、1.95%。
今有2850億元逆回購到期，公開市場將實現淨回籠410億元，上周五(15日)則是淨投放6530億元。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：