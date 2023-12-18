【時報-台北電】時序越接近年末，中國人民銀行18日決定執行兩期逆回購操作，合計2440億元(人民幣，下同)，轉向為淨回籠。

人行公告，今以利率招標方式，同步展開7天期1840億元、14天期600億元之逆回購操作，中標利率分別為1.8%、1.95%。

今有2850億元逆回購到期，公開市場將實現淨回籠410億元，上周五(15日)則是淨投放6530億元。(編輯：廖小蕎)

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