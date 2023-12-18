【時報-台北電】盤中焦點股：

1.中鴻(2014)：鋼鐵春燕真報到，三大法人連5日買超計5842張，今日開盤不到20分鐘成交量已突破5萬大張，股價目前最高達27.85元，改寫逾8月高位。

2.海光(2038)：產業向好，外資終結連6賣，盤初追價買盤湧入，爆量快攻漲停21.65元，且漲停買單高掛逾萬張。

3.仁寶(2324)：衝刺高毛利醫療市場，一度放量彈升8%，站上波段高36.2元。

4.宏碁(2353)：率先推出首款AI-ready電競筆電新品Predator Triton Neo 16，帶量強彈5%，衝上波段高。

5.台驊投控(2636)：先前看好景氣轉買長榮股票，股價一度攻漲停。

6.恆大(1325)：防疫概念股買盤重啟，股價直奔漲停。

7.國揚(2505)：未來4年有穩定入帳，外資低調連36買，一早多頭爆發直攻漲停板。

8.長榮(2603)：SCFI運價指數連三紅且漲幅擴大，股價再創本波新高144元。

9.燁輝(2023)：上月底即表示鋼鐵業已築底完成，明年鋼市不看淡、價格將逐漸回溫，盤初不理外資偏空操作，帶量衝上19.95元。

10.燁興(2007)：股價整理多時，且具低價優勢，今日隨鋼鐵多頭猛攻，爆量奔漲停12.9元。

11.台積電(2330)：短線反壓增，一開盤即以579元低檔丟失5日線，影響大盤士氣。

12.華紙(1905)：政策題材吸引多頭目光，盤初放量續漲近4.5%，寫4個月波段高價。

13.農林(2913)：碳權題材添火，盤初放量漲逾3%，領漲百貨股。

14.詮欣(6205)：車用布局明年Q3放量，營運添火種，修正結束，漲逾4.5%。

15.環科(2413)：今年營收看增雙位數、明年穩住水準，搭配外資賣轉買，一度強拉半根漲停板。

16.興能高(6558)：重要客戶開案正向挹注2024年，打底結束，早盤一度拉高3%。

17.昇貿(3305)：明年營收、獲利、出貨可望重返成長，溢價趕募資，大漲逾4%。

18.亞翔(6139)：無塵室訂單滿手，今年營收將連3年新高，低接買盤強勁，走高2.5%回上5日線。

19.台玻(1802)：Q4以來每月營運已恢復年成長，技術面有利多方，向上挑戰20元。

20.永捷(4714)：訂單增溫，股價小揚近2%。

21.訊聯(1784)：特管辦法挺，業績沾光，早盤放量彈約2.5%。

22.保瑞(6472)：明轉上市，董事長看好明年營運很樂觀，盤初衝上695元，寫近3個月高。

23.正基(6546)：針對車用、醫療、工程三領域進行開拓，明年營運可望回升，早盤勁揚近7%。

24.中磊(5388)：投信加碼，共連4買，早盤高檔震盪。

25.啟碁(6285)：三大法人連6敲，晨盤高檔震盪後又翻黑。

26.英業達(2356)，上周五三大法人聯手賣超4.1萬張，早盤殺低3%，表現相對弱勢。

27.八貫(1342)：因應新單需求，新產能明年H1到位，價量俱揚一度走高3%，改寫波段高。

28.華碩(2357)：首波AI筆電雙A開戰，聞訊大漲5%，進逼前高438元。

29.華新(1605)：年營收拚新高，市場估將調漲明年1月不銹鋼內外銷盤價，股價攀揚2%，力返40元。

30.美利達(9914)：市場估自行車產業鏈，最快明年Q2需求回溫。激勵早盤續揚觸185.5元，一連收復10日線、月線、年線。

31.森崴能源(6806)：大選政策股偏多，年底集團作帳行情助攻，今早突破數日整理、放量彈升。

32.寶成(9904)：製鞋業務最壞狀況已過，有望受惠巴黎奧運。早盤挾量急拉攻年線，站穩30元之上。

33.慧洋-KY(2637)：波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌63點、跌幅2.6%；股價開高後壓回平盤。

34.台聚(1304)：原物料股買盤增溫，量價齊揚。

35.聯發科(2454)：受惠智慧機重新拉貨動能，外資看好上攻千元，股價跌幅收斂向平盤996元靠攏。

36.矽統(2363)：列注意股，股價開低震盪。

37.世芯-KY(3661)：股王股價開低震盪翻紅，但上檔5日線壓力未攻過，頻頻翻黑。

38.智原(3035)：明年成長力道強勁，股價盤中上攻，重登5日線。

39.矽格(6257)：低接買盤進場拉抬，盤中股價翻紅力撐短多。

(編輯：李慧蘭)

#股價 #中鴻 #海光 #仁寶