眾所矚目的高股息ETF 00919群益台灣精選高息今天除息，每單位股息0.55元、除息參考價22.3元，開盤半小時即爆出約8萬張成交量，股價小漲0.1元、漲幅0.45%。相較台股早盤小跌，00919微幅填息，表現優於大盤。
除了00919，今天還有4檔高股息ETF除息，分別是00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00713元大台灣高息低波、00907永豐優息存股。其中，00907早盤一度上漲逾6%最強，00713早盤小漲0.2%，而00918、00915則在平盤之下震盪。
00919上周五最後買進日爆出25萬張巨量，改寫掛牌紀錄，外資仍持續賣超1.3萬張，累計連12賣共14萬2535張。
00919經理人謝明志表示，台股ETF若配息金額及年化殖利率佳，易吸引資金投入，投資人都希望現金流越多越好，因此殖利率是重要的參考指標，00919結合收益平準金制度，有助於維持配息的穩定性。接近耶誕假期及農曆新年，股市交投可能轉為清淡，加上盤勢漲多須提防修正，但對於台股長線多頭看法不變，逢震盪可進場布局，累積單位數。
00918經理人徐慧芸表示，據彭博統計台股過去40年表現，每年11月至隔年4月的單月平均都是正報酬，過去大選後台股也多為正報酬，若投資人若擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。
00915經理人顏良宇指出，ETF含息總報酬是股價漲幅與股息殖利率的總和表現，含息總報酬數字越高，代表整體表現越好，讓投資人紮紮實實地賺到股息與價差。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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