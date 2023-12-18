【時報記者張漢綺台北報導】由田新技(3455)前11月合併營收為16.39億元，由於第4季為傳統設備商拉貨旺季，由田預期，第4季合併營收可望創下今年單季新高，隨著PCB及半導體產業可望於2024年下半年重啟成長，搭配東南亞建廠設備需求及手握顯示器設備訂單，由田預估，明年營運可望先蹲後跳，樂觀看待2024年營收與獲利。

2023年全球總體經濟疲弱，終端需求低迷導致消費市場買氣不佳，從系統廠到供應鏈業者均面臨庫存水位過高、拉貨力道不足影響，連帶使廠商對設備投資評估拉長，加上部分客戶延後拉貨，致使由田今年營運陷入谷底，今年前3季稅後盈餘1.41億元，每股盈餘2.36元，累計前11月合併營收為16.39億元，年減41.48%。

儘管今年營運表現平平，由田近年將目標著眼於載板與半導體市場，在產品優化帶動下，毛利率有顯著提升，第3季合併毛利率62%，創下單季歷史新高，累計前3季合併毛利率59%，維持水準。

由於第4季為設備商拉貨旺季，由田預估，第4季合併營收可望創下今年單季新高。

由田持續透過產品的深化與廣化，提升公司市佔率，日前公司首創推出領先市場的整板量測設備搶攻市場，隨著PCB及半導體產業產值可望於2024年下半年重啟成長、客戶轉移至東南亞建廠帶動設備需求，以及手握顯示器設備訂單明年可對營收做出貢獻，由田預期整體獲利將漸趨健康，由田表示，明年營運可望先蹲後跳，樂觀看待2024年營收與獲利。