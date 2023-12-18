【時報-台北電】外圍市場弱，上周五ICE棉花期貨下跌；由於美元指數上漲，削弱投資人以美元計價的棉花更加昂貴，以及國際油價下跌，同步令期棉跌近2%。

鄭棉下跌，雖下游棉紗價格較前期跌幅放緩，但紡紗利潤倒掛，紡企採購意願仍不積極，需求弱勢依舊，令鄭棉下跌近1%。

終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌1.09%，報每磅79.93美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.16%，報每公噸15480人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)

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