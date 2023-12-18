大陸科技巨頭華為靠著Mate 60 Pro系列手機重返5G智慧型手機市場，引起全球高度關注，近期又傳出，華為向賓士與奧迪2家汽車大廠接觸，希望對方能夠考慮採用華為的智慧汽車軟體，甚至還兜售旗下汽車零件企業的股份，想藉著雙方合作擴大汽車業務，並找到更多突破美國制裁的方式。

綜合外媒報導，華為已經被美國政府以保護國家安全為由，列在貿易黑名單上，與其接觸都需要受到嚴格管控，讓華為即使推出新款5G旗艦新機，未來前景仍有隱憂，除了技術很難向上提升之外，還得面臨以美國為首的西方國家禁用華為5G技術。

在此狀況下，華為似乎打算透過汽車業務突圍，除了與大陸本土汽車品牌合作，推出能較勁特斯拉的電動車，還向賓士與奧迪探詢合作意願，但兩家汽車大廠或許是擔憂輿論與政治壓力，並沒有明確行動。

知情人士透露，華為向賓士兜售3至5%汽車零件公司的股份，但賓士不太感興趣。而市場上雖傳出，華為可能與奧迪合作開發自動駕駛技術的消息，但奧迪並未就此表態。

華為透過此方式抵禦監管壓力，與外國汽車廠商的交易，就是華為向西方推銷技術的途徑，而西方品牌若與華為合作，所面臨的挑戰與壓力也很大，英國電訊報甚至認為，只要與華為合作就等於政治自殺。