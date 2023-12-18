【時報-台北電】8日消息，三大指數集體低開，滬指低開0.2%，深成指低開0.41%，創業板指低開0.5%。

大盤有壓，但盤面亮點不少。航運板塊競價活躍，國航遠洋漲超15%，寧波遠洋漲近10%，中遠海能、招商南油、照燒船等跟漲。

NFT(非同質化代幣)概念攻高，奧雅股份、中廣天擇封板漲停，讀者傳媒、奧飛娛樂、實豐文化、唐德影視等跟漲。物流板塊直線拉升，華光源海漲超17%，上海雅仕漲近10%，龍洲股份、飛力達、長久物流等跟漲。

資料要素概念股活躍，湘郵科技、讀者傳媒漲停，龍韻股份、中科江南漲超5%，甘諮詢、德生科技等跟漲。

中藥股走強，大理藥業直線封板，天士力生物谷、康緣藥業、大唐藥業、隴神戎發等跟漲。（編輯：張嘉倚）

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