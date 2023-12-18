【時報-台北電】芒果TV與抖音簽約合作，雙方將以短劇共同開發為切口，後續推進短片二創、品牌行銷等多面向的深度合作，充分發揮雙方優勢，滿足用戶多元化的網路視聽需求。
面對長、短視訊平台「協作時代」，抖音積極結盟戰友，已與騰訊影片、搜狐影片、愛奇藝等達成相關合作。本次，芒果TV與抖音重點發布「精品短劇扶持計劃」，將面向行業激勵優質短劇的開發和製作。
目前微短劇市場呈現爆發式成長。艾媒諮詢11月發布的《2023—2024年中國微短劇市場研究報告》顯示，2023年中國網路微短劇市場規模為373.9億元，年增267.65%。
芒果超媒董事長蔡懷軍表示，雙方將充分發揮集群優勢，跨領域、跨行業合作，整合資源、彼此賦能、優勢疊加，探索平台深度融合新模式。
抖音集團副總裁張輔評看待此次合作認為，將可透過專款、流量激勵等支持手段，助力雙方在微短劇精品內容的創作，持續推動微短劇行業健康繁榮發展。（編輯：張嘉倚）
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