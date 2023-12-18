【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)有鑑於NAND價格回升，展望2024年庫存去化告一段落後，Embedded ODM、PC、Gaming扮演主要動能下，營收、獲利成長可期，法人看好，群聯明年每股獲利可望挑戰2~3個股本。群聯今(18)日股價逆勢成長，開高後於盤上震盪小漲。
綜觀NAND產業，去年第二季起全球受戰爭、通膨、升息等不利因素干擾，終端市場需求驟降，使廠商形成高通膨低需求的情況，庫存去化自去年第二季開始陸續展開，至今已進行近六個季度的庫存去化，以及價格下跌的壓力，使NAND的價格跌破現金成本，NAND原廠出現龐大的虧損，因此，去年第四季美光、鎧俠開始啟動動減產及降資本支出的計畫，而NAND全球市佔率超過30%的三星亦因虧損的壓力而於第一季末宣佈加入減產行列，使得原廠減產效果得以逐步顯現，NAND市場在今年7月出現庫存過高，但到9月庫存已快速降低，價格也逐漸回升。
儘管2023年受去化庫存及NAND價格下跌的影響，群聯獲利表現不如預期，但群聯在景氣下行時仍持續投入R&D，未來在景氣復甦時將率先受惠。此外，群聯已成功從景氣循環商品廠轉型至技術為導向的高端化產品廠，研發能力已超越競爭對手，加速新品推出的時程，搶佔市場先機，未來高端化產品佔營收比重將持續成長，且2024年在全球經濟逐漸恢復成長，NAND價格走勢向上的帶動下，業內外的獲利將同步回升，可望帶動整體獲利大幅成長。
展望2024年，群聯在庫存去化告一段落後，Embedded ODM、PC、Gaming將為主要成長動能，此外，存儲產業產業供需平衡及AI帶動記憶體容量大幅提升下，群聯營運將重拾成長動能。法人預估，群聯2024年營收年增上看3成，每股獲利更是可望挑戰2~3個股本的實力。
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