台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及中央大學公益傳播中心，共同舉辦第14屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，16日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出3,260萬元，有160家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率達6成。
台新銀公益慈善基金會董事長吳東亮表示，台新走入校園，鼓勵師生認識社福，也在台北台新戰神主場賽快閃促票，邀球迷投票做公益。其中，台東社會處今年再創12家團體上榜佳績，基隆社會處今年也大力響應，基隆有10家團體全數獲獎。
吳東亮宣布，這屆活動309家團體及個人參與票選，其中，社福領域增發1,625萬元，在原72個獎項外，增發75個獎項，另針對未入選團體，台新將協力媒合天使團資源。
王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍感慨世界動盪紛亂，活動看見台灣社會愛與善良，社福互助精神難得可貴；艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，台新公益平台讓中小社福展現自我，且平台穩健的責信機制使行善跨越地緣，捐助社會角落；中華電信基金會副執行長高世威說明，數位能力養成已是現代基本生活，善用科技並深耕社區，使網路到達的端點，能成為數位學習的起點；台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲則指出，盼社福開創永續商業模式，解決社會問題並朝向自給自足。
中華民國老人福祉協會理事長韓春菊補充說，今年「復能自立」領域得獎提案，將復能訓練結合AI與沉浸式互動體驗，精準並個別化提供復能活動，為長輩生活添樂趣；公益傳播基金會執行長唐平榮提出，獲獎影片彰顯創作者同理心和創意，反映對社會責任深刻理解，透過社群轉發及擴散，促使年輕人關注公益事務。
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