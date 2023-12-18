為凝聚集團向心力及激發未來業務動能，兆豐金融集團於12月15日下午至16日上午舉行「兆豐金融集團高階主管策勵營」，由董事長雷仲達領軍，率金控及銀行總經理、集團各子公司董事長、總經理及高階主管與會，就未來集團業務策略、精進方向及行動方案，集思廣益並凝聚共識，期能突破挑戰再創新局。
雷仲達致詞表示，感謝集團全體員工的共同努力，不僅實現優異的業績，更在獲利方面創下歷史新高，2023年1至11月集團自結獲利達新台幣311億元，年增71.48％，每股獲利2.22元。今年集團除了掌握台幣美元利差趨勢，在集團跨資產類別、跨地理區域等差異化之風險管理及跨客戶別、跨業務別等獲利多元化推動下，挹注整體獲利大幅提升，有望創下金控成立以來新高水準。
為致力讓兆豐金融集團成為典範幸福企業，兆豐金控於10月領先各公股行庫通過集團調薪4.5％；隨後通過集團各子公司員工持股信託，及將集團員工伙食費水準拉高至每月3,000元。
展望2024年，雷仲達期許各子公司高階經理人，在風險控管前提下審慎開發業務，以維持資產品質、提高資金運用效益，鞏固公股金控獲利領頭羊地位。
金控總經理蕭玉美補充說，今年金控及各子公司除受惠於轉型成功獲利大幅成長外，金控側重的三大策略主軸的共同行銷，提升數位化及推動ESG永續發展也有不錯的佳績；展望明年業務發展，兆豐金控將在妥適風險控管下，激勵督促各子公司達成集團預算目標，並致力於推動財政部「銀行及證券獲利雙引擎、銀行企金及消金獲利雙翅膀」，發展多元均衡獲利版圖。
兆豐金控ESG表現獲國內外評比機構肯定，近日再次蟬聯DJSI最新世界指數及新興市場指數成分股，並於12月14日受到主管機關金管會肯定，成為「永續金融先行者聯盟」的一員。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：