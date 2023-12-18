為凝聚集團向心力及激發未來業務動能，兆豐金融集團於12月15日下午至16日上午舉行「兆豐金融集團高階主管策勵營」，由董事長雷仲達領軍，率金控及銀行總經理、集團各子公司董事長、總經理及高階主管與會，就未來集團業務策略、精進方向及行動方案，集思廣益並凝聚共識，期能突破挑戰再創新局。

雷仲達致詞表示，感謝集團全體員工的共同努力，不僅實現優異的業績，更在獲利方面創下歷史新高，2023年1至11月集團自結獲利達新台幣311億元，年增71.48％，每股獲利2.22元。今年集團除了掌握台幣美元利差趨勢，在集團跨資產類別、跨地理區域等差異化之風險管理及跨客戶別、跨業務別等獲利多元化推動下，挹注整體獲利大幅提升，有望創下金控成立以來新高水準。

為致力讓兆豐金融集團成為典範幸福企業，兆豐金控於10月領先各公股行庫通過集團調薪4.5％；隨後通過集團各子公司員工持股信託，及將集團員工伙食費水準拉高至每月3,000元。

展望2024年，雷仲達期許各子公司高階經理人，在風險控管前提下審慎開發業務，以維持資產品質、提高資金運用效益，鞏固公股金控獲利領頭羊地位。

金控總經理蕭玉美補充說，今年金控及各子公司除受惠於轉型成功獲利大幅成長外，金控側重的三大策略主軸的共同行銷，提升數位化及推動ESG永續發展也有不錯的佳績；展望明年業務發展，兆豐金控將在妥適風險控管下，激勵督促各子公司達成集團預算目標，並致力於推動財政部「銀行及證券獲利雙引擎、銀行企金及消金獲利雙翅膀」，發展多元均衡獲利版圖。

兆豐金控ESG表現獲國內外評比機構肯定，近日再次蟬聯DJSI最新世界指數及新興市場指數成分股，並於12月14日受到主管機關金管會肯定，成為「永續金融先行者聯盟」的一員。