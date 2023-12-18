臺銀客戶最愛線上申辦的金融服務

三年多來的疫情，讓民眾避免臨櫃、銀行強化數位服務，在疫情過去後，民眾的習慣也改變。公股銀行指出，大部分客戶都藉由銀行所提供的線上申辦服務及網路銀行完成金融服務，客戶臨櫃辦理銀行業務已大幅減少。

合庫銀行表示，疫情期間民眾為降低染疫風險，對必要的金融活動多選擇「零接觸」的線上金融服務，更加速驅動銀行業「數位金融服務」轉型。疫情過後，客戶已習慣數位金融科技所帶來更便利的金融服務，面對客戶對金融活動型態的改變，銀行亦積極提升金融服務數位化的能力。

據臺銀統計，截至今年9月，該行提供各式線上服務中最受客戶歡迎項目及線上占比，最高的是線上申請數位外匯存款帳戶，以及線上辦理個人貸款，還有線上申請數位新臺幣存款帳戶，線上辦理件數都占總數三到五成。另外，線上信託開戶和線上設定網路銀行約定轉入帳戶也頗受歡迎。

兆豐銀說明，今年截至11月底，「線上開戶服務」使用率約為52％，「線上結匯（現鈔）服務」使用率約為8％。比起疫情前，線上開戶提升36％，線上結匯（現鈔）業務提升3％。

合庫銀強調，今年1月至10月新台幣存款線上服務項目中，以線上申請存款餘額證明項目案件數較去年同期成長約23.35％居冠；行動網銀相關業務不論是交易量或是交易筆數也皆有明顯成長，申辦客戶數也快速成長中。就授信業務觀察，提供免出門、免等待及線上24小時申貸的線上申請房屋貸款及線上申請信用貸款服務，相較以往需親自到臨櫃辦理的貸款案件，也有增加的趨勢。

土銀統計，截至今年10月底，線上服務使用率已達87％，其中以「新台幣轉帳」及「土銀行動Pay（台灣Pay）」使用率最高；數位存款帳戶數設定年底達30萬戶為目標，但截至10月底已逾32萬戶，更較去年底成長47.89％；至於個金線上線下服務占比約各半，其中申辦數量最多為線上申請個人貸款。