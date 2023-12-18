S&P500指數企業獲利成長率比較

2023年投資主題離不開AI，美股七雄今年漲幅遠高於標準普爾500指數，當AI進入戰國時代時，對2024年AI族群贏家，投信法人表示，獲利成長率高是最受惠族群，台灣科技股將扮演重要角色。

聯博指出，生成式AI發展初期，AI的贏家未必是率先將新技術商品化的公司，投資人可持續觀察具有獨特商業模式和競爭優勢的企業，可望在這波顛覆性創新中成為最後的贏家。依照S&P、FactSet等法人等資料顯示，市場共識S&P 500指數企業2024年獲利成長率前三名，分別是通訊、資訊科技及醫療保健，各為17.5％、16.5％以及15.7％；2023年時23.6％、3.2％及-17.5％，不難看出這三族群這2年的消長。

科技產業是AI成長進行式中的最大受惠者，尤其初期萌芽階段，未來料將衍生更多商機與投資機會；醫療產業也不乏AI受惠者，產業也不乏AI創新趨勢下的受惠者，應用具廣泛且巨大的影響力，可望顛覆醫療生技產業，進而創造更多元投資契機。

路博邁分析，全球人工智慧的市場在未來將成長至2.8兆美元，台灣占比為21％，廠商將成為除美國50％外第二大受惠市場。IC設計相關的公司可望繼上季電腦中下游端繼續成長，尤其是許多全球雲端權威公司爭相研發客製化晶片，隨人工智慧的發展點燃科技產業的擴張與營收表現，客製化晶片將以每年85％的複合成長率帶動下一世代通訊技術趨勢B5G(Beyond 5G）基礎建設、終端設備雨露均霑。

為因應如5G搭載AI功能的AI終端應用需求激增，連接AI伺服器的高速傳輸族群應運而生，在各國爭相發展登月計畫與低軌衛星發射，網通廠可望受惠於低軌道衛星設備需求增加，及潔淨科技無懼總體經濟逆風，穩健成長。

法人強調，受惠台電強化電網韌性計畫、美國電網升級計畫等加速推動，搭配2023年新推出的配電系統升級計畫，各大重電與能源廠商有望上升估值與展望。