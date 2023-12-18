【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士金融業巨頭瑞銀集團(UBS)執行長Sergio Ermotti在周日出刊的媒體專訪中表示，他不相信央行們已經控制住通膨。
聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在上周表示，美國升息可能已經結束，並且即將降低利率。而其它經濟體的央行仍堅持在明年維持緊縮政策。
據消息人士對路透表示，歐洲央行(ECB)必須知道，從現在開始的通膨表現如何；歐央最早在3月7日開始才透露出轉向鴿派。
Ermotti在被問到經濟前景時，對瑞士媒體《每日晨報》(Le Matin Dimanche)說：「我學的一件事是，不要試圖對未來幾個月的事情做出預測，這幾乎是不可能的。也就是說，在現在階段，我仍然不相信通膨真的有獲得控制」。
「趨勢似乎有利，但我們必須觀察是否會持續下去。如果主要經濟體的通膨率接近2%，央行們的政策可能會改變。而在當前環境下，維持靈活性是相當重要的。
瑞銀集團此前表示，在收購瑞士信貸(Credit Suisse)之後，它將裁員3000人，以削減成本。在瑞士政府精心策畫下，兩集團進行自全球金融危機以來最大合併案，以避免瑞士信貸倒閉。
瑞銀執行長對於併購問題說，瑞銀將以才能的原則用人，但對於裁員，則使用退休、提早退休、自然離職的方式來推動。瑞信遭裁員的3000名員工並沒有犯錯，「事實上最困難的是做出這些決定，去解雇那些對發生的事情不該負責的人」。
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