年終將至，臺灣銀行與富蘭克林投顧攜手舉辦「愛的樂章．永續珍藏」公益音樂會，邀請蝦米視障人聲樂團擔綱演出，在悠揚樂聲中持續傳遞社會正向力量及對永續金融的推動決心，號召客戶們在永續發展道路上盡一己之力。

臺灣銀行表示，「永續」是近年最熱門的關鍵字之一，臺銀始終秉持此經營哲學與服務宗旨，協助貴賓客戶擘劃傳承永續財富，透過此次音樂會感謝客戶認同與支持，同時也邀請客戶一起感受參與公益活動的溫暖與喜悅。

身為業界指標的臺灣銀行，以建行超過百年的厚實歷史為底蘊，立定「打造永續臺銀」為經營基石，聚焦全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手三大永續策略，展現臺銀永續發展承諾，並成立永續發展委員會，由公司治理小組持續強化永續治理結構，深化以誠信為本、遵循法規的企業經營理念及文化，同時完善風險管理制度與內控稽核制度，確保資訊透明與安全，提供客戶有保障的全方位金融服務。

富蘭克林投顧指出，作為臺銀最堅實的伙伴，期望藉由永續價值的基金理財，鼓勵客戶投資兼顧愛地球，而富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金就是符合歐盟SFDR規範第九條最高檢視標準、具備永續投資目標的基金，其布局標的囊括各領域致力實踐永續的指標龍頭企業，掌握主流趨勢。

富蘭克林投顧分析，債市隨聯準會升息進入尾聲創造錢進債市的好時機，美元短票基金亦帶來罕見收益力。