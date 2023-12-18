各式電動新車款陸續上市，投信法人預估，市場預測2023年電動車銷售量，有機會上衝至1,332萬台，較2022年成長率達30％以上，成長的主力，主要仍來自美國、大陸及歐洲的德英法。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌指出，美國拜登政府實行IRA法案，有望帶動特斯拉及其他電動車廠等銷售助力大增，預估2023年銷售年增率上看49％；大陸主要來自政府延續消費者免購置稅政策，預估電動車銷售量2023年年增26％；歐洲看好德國、法國、英國三地電動車滲透率不高，僅約2成，仍未來成長空間仍大，有機會銷售量成長達37％左右。

新光投信表示，電動車作為長期趨勢主題，展望2024、2025兩年後，全球電動車廠中長線銷售成績將不看淡，甚至有望成為全球科技類股繼AI人工智慧後，新一輪成長型投資新亮點，建議投資人長期鎖定電動車ETF。

景順全球科技基金經理人蕭若梅認為，隨著突破性的創新革命，總會有公司能成功地垂直整合，創造新的生態系，吸收產業絕大多數的獲利，這些科技霸權形成不易，但形成後客戶黏著度高、議價權強成長也相對穩定，這就是投資科技業常說的贏者全拿。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，在環保意識日益抬頭下，電動車市場已不可逆，市場幾乎呈現光速成長。TrendForce預估，2023年新能源車全球出貨量將達年產1,450萬輛，正式突破月產百萬輛的里程碑，並預估2025年全球產出更將接近2,500萬輛水準，更是近年少見高倍數成長產業。