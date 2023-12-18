不動產證券化基金績效表現

聯準會利率連三凍，考量消費旺季成長平淡，且通膨與就業數據降溫，聯準會暫無升息的急迫性，市場預期聯準會將終結升息，受聯準會去年以來快速升息，REITs評價大幅下修，預期2024年聯準會開始降息後，REITs評價可望好轉。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，觀察2024年長照REITs可望四大利多匯聚，一是高齡化議題是市場長線焦點、聯合國永續發展長期投入重點；二是美國高齡住房基本面升溫、入住率、租金、獲利齊攀升；三是升息確定見頂轉向降息預期、有利REITs收益資產接棒表現；四是價值優異引發公開收購風潮、REITs併購暢旺刺激市價回升。建議可持續關注長照REITs表現。

預料降息將觸發REITs市場快速反彈行情，且回顧歷史，REITs報酬表現在通膨達到高原時期仍能繳出亮眼成績。根據最新2023年第三季財報，REITs營收年成長居11大產業之冠使獲利成長優於預期，未來一季將可持續關注企業營運組合裡高齡住房比例較高者。

PGIM保德信認為，隨著經濟活動持續復甦，美國軟著陸機率高，目前整體REITs的營運現金流已恢復並超越了疫情前的水平，並且更有餘裕可以增加併購等投資交易。

保德信分析，隨聯準會釋出鴿派降息的訊息，利率前景將更加穩定，大幅減輕去年以來REITs所面臨的利率快速彈升壓力，根據歷史數據統計，每逢聯準會結束緊縮周期後一年，REITs往往能展現強勁回報，平均繳出18.4％的雙位數漲幅，且目前AI產業大幅成長，帶動資料中心租賃活動熱絡，對於REITs將帶來強勁支持。

台新投信強調，2022年以來REITs因聯準會快速升息，導致評價大幅下修而重跌超過3成，RMZ指數（美國REITs指數）最低幾乎跌回1,000起漲點，近期美國通膨與就業數據走緩支持Fed不再升息，美債利率將持續下降，預期2024年Fed開始降息後，REITs近二年評價偏低將扭轉，超賣的REITs評價將大幅回升，2024年降息前多頭將最有機會表現，可望否極泰來。