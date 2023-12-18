無論景氣高峰、衰退、谷底或復甦，不同景氣週期，各有不同的債券勝出，投信法人指出，景氣自高峰滑落至衰退到谷底期間，投資級債券表現最佳，景氣自谷底轉向復甦期，非投資級債與新興市場債表現最佳。
投信法人表示，目前市場對聯準會升息到尾聲已有共識，一旦聯準會正式停止升息甚至降息，對各類債市皆具正面激勵作用，建議可利用目前的升息尾端、利差位於歷史相對高檔的甜蜜點布局債券基金，並以採用多元配置的靈活入息策略的債券基金優先布局，以掌握各類債市輪動漲升行情。
台新靈活入息債券基金經理人李怡慧認為，不同企業會因財務體質、產業前景的不同，可能被信評公司調升或調降信用評等，企業體質較佳企業被調升評等的機會高，若同時與公債間的利差較高，代表利差收斂空間較大，顯示鎖定體質佳的企業，有機會息利雙收。
採用多元靈活入息策略的債券依據景氣位階適時調整配置，由上而下動態布局各類債券資產，做到「進可攻、退可守」的，因此能創造較好的CP值，是目前金融市場大幅震盪下的絕佳資產配置。
日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊強調，美國第三季經濟再超預期，年底經濟有望溫和擴張，有助舒緩強勁美元，而且通膨增長率亦逐漸減低，預期企業違約率將受到控制，目前亞洲投資非投資級債殖利率達12％以上，利差約為720個基本點，價值面深具優勢，加上經濟基本面持穩，可觀察布局時點。
新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容建議，電信產業債券最新平均到期殖利率逾6％以上，比起國內電信三雄2023年均殖利率4.26％還優，近期ETF價格也隨美債殖利率下滑而迅速彈升，同時全球電信產業債還擁有低違約率，不受景氣波動影響，及高殖利率至少6％以上，還有存續期間長，未來賺資本利得空間大，相對具更多優勢。
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