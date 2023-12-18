2023年近尾聲，經濟部今年「住宅家電汰舊換新節能補助」活動，將於12月31日告一段落，只要在年底前汰換家電，最晚明年1月15日前提出申請，每台一級能效冷氣及冰箱可補助新台幣3000元。另外還可向財政部申請減徵貨物稅，最高退稅可達2000元。
經濟部能源署表示，112年住宅家電汰舊換新節能補助，從2月1日開放申請至第3季，受理案件數量突破百萬件，全台累計127.2萬台家電汰舊換新，估節電約7.6億度，減少二氧化碳排放約38.6萬噸，成效相當可觀。
財政部同時對於節能家電推出減稅措施，民眾購買節能家電，每台可享最高2000元退稅，減徵期間至2025年6月14日止。
此外，為因應全球節能減碳趨勢，明年元旦開始，經濟部啟動「住宅燃氣器具節能產品補助」措施，鼓勵民眾將瓦斯爐或熱水器，換成1、2級能效的節能產品。每個家庭可申請汰換瓦斯爐、熱水器各1台，每戶最高補助5千元。
經濟部預計投入4億元，全台可補助23萬台，換算成二氧化碳的排放量，每年可減少4.3萬噸二氧化碳，1年減碳量相當於111座大安森林公園。
經濟部表示，這次措施預計補助產品包括：
1、瓦斯爐(雙口爐以上)：1級能效產品補助2,000元，2級能效產品補助1,000元。
2、瓦斯熱水器：自然排氣式1級能效產品補助2,000元，2級能效產品補助1,000元；強制排氣式1級能效產品補助3,000元，2級能效產品補助2,000元。
經濟部提醒民眾，補助購買期間為113年1月1日起至4月30日止，想要申請補助者，應於上述期間內購買符合條件之瓦斯爐或熱水器，並備妥相關文件後提出申請，受理申請期間為113年1月1日起至5月15日止。
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