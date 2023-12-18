聯盛機電在國內以專業製造銷售「中走絲線切割機」聞名，近期以「LT-45H非金屬線切割機」有重大的突破，比前一代切割速度增300％～600％，原本可切割的非導電材質多達10幾種之外，經客戶實測還可以切割碳化矽SIC、矽晶、PBI、單晶晶體等半導體材料，可以說是助攻半導體材料切割之精密加工設備，同時在超硬材質和高厚度加工上有卓越的表現。

聯盛機電公司總經理梁鴻敏表示，自從推出非金屬線切割機，幫助許多加工廠接單，並且解決了生產製程問題，可切割材料範圍擴大至石墨、塑鋼、樹脂板、玻璃纖維板、橡膠板、陶瓷、光學玻璃、非金屬複合材料等均可切割成型。

近年新開發的「DNC細孔放電加工機」，也陸續接獲來自中國、菲 律賓及馬來西亞等國際訂單，可加工孔徑0.2～3.0mm之導電材料，經實測最小可加工孔徑達0.15mm，突破許多加工限制，並在超硬合鋼金、球面、斜面等工作物皆可加工，採六軸ATC自動換刀，自動電擊交換16支刀（最多可配置32支刀），在多孔連續加工時，可用時間預設加工深度，簡單且容易操作。

聯盛機電2023年來非金屬線切割機訂單滿載之外，還包括中走絲線切割機、CNC放電加工機、DNC細孔放電加工機、迷你放電加工機、牙攻去除機等，都有不錯的銷售佳績。