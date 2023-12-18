【時報-台北電】料需求成長，上周五大阪期膠反彈近1%；因美國聯準會(Fed)2024年降息預期逐漸明朗，提振了對經濟成長的希望，以及對大宗原料需求的增加， 日經指數(NKI)走勢上揚，激勵終場大阪期膠價反彈近1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲0.8%，報每公斤238.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.4%，報每公斤144.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.4%，收於每噸13520元人民幣。
亞洲現貨市場上漲，據經濟學家表示，馬來西亞有望從Fed降息中受益，係因較低的利率會刺激美國的貸款和支出，進而刺激對馬來西亞產品的需求；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.4%，報每公斤60.41泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.4%，現貨價每公斤148.70美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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