【時報-台北電】美通膨預估將續降，美股上周五多數收紅，台積電ADR小跌0.88%。台積電(2330)今開盤跌6元，AI族群一軍廣達(2382)等持續整理，聯發科(2454)漲多回檔，集中市場早盤仰賴傳產的鋼鐵指標中鋼(2002)、航運股長榮(2603)持續上攻撐盤，台股早盤開低，目前最多跌75點至17586點，守住5日均線，仍是高檔震盪整理格局。

上周五台股續創新高，隨著國際央行暫停緊縮，集中市場萬八挑戰已近在咫尺，今早以傳產撐盤。

根據美國國會預算局的最新預測，2024年通膨率將續降，PCE從目前3%降至2.1%，核心PCE從現在3.5%降至2.4%，四大指數多數收紅，幅度介於-0.01%至+0.48%。

上周五台股上漲20點，收在17673點，成交值達4484億元。指數在盤中來到17743點，連續2日改寫今年新高。

國票投顧表示，大盤後續有望再攀高點，波段或有機會挑戰萬八大關，短線震盪再攻是較有可能的發展。操作建議，聚焦在落後補漲股，例如剛發動的鋼鐵族群，或是先前沉寂已久、本月明顯走強的矽晶圓類股。

在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，本周相關數據，主要集中在台灣時間12月22日(五)，當晚美國將公布核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。

凱基投顧分析，上周五台股續創新高，型態、均線、指標皆有利於多頭，12月初高點17516沒有失守前，多方格局延續，可望挑戰頭部型態萬八壓力。單日成交金額沒有失控達4500億元水準前，台股或將盤堅續創新高。上周五電子、金融進入震盪，暫以漲多震盪視之，盤面以鋼鐵、電器電纜、航運業、玻璃陶瓷較有表現，健康輪動，只要電子、金融沒有連續拉回或大跌前，盤面結構仍有利於台股續攻。（編輯：沈培華）