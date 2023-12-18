【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0933元，較前一交易日升值0.24分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2023年12月18日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0933元，1歐元對人民幣7.7414元，100日元對人民幣4.9930元，1港元對人民幣0.90920元，1英鎊對人民幣9.0034元，1澳大利亞元對人民幣4.7597元，1新西蘭元對人民幣4.4133元，1新加坡元對人民幣5.3294元，1瑞士法郎對人民幣8.1641元，1加拿大元對人民幣5.3133元，人民幣1元對0.65731馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.6919俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5816南非蘭特，人民幣1元對182.57韓元，人民幣1元對0.51683阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52790沙特里亞爾，人民幣1元對49.4328匈牙利福林，人民幣1元對0.55973波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9630丹麥克朗，人民幣1元對1.4519瑞典克朗，人民幣1元對1.4748克朗，挪威人民幣1元對4.07145土耳其里拉，人民幣1元對2.4255墨西哥比索，人民幣1元對4.9117泰銖。(編輯：廖小蕎)

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