【時報-台北電】發貨節奏緩，上周五BDI指數連3弱；由於遠程礦航線貨主發貨節奏逐漸放緩，且新增煤炭貨盤不多，船方相較弱勢，使海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近1500美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數連續3個交易日走弱。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌63點，收2348點，跌幅2.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌163點，收4113點，跌幅3.8%；其平均日租金為每艘34107美元，減少1356美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌15點，收作1900點，跌幅0.8%，其平均日租金為每艘17096美元，減少135美元；超輕便極限型運費指數(BSI下跌16點，收作1426點，跌幅1.1%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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